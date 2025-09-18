Lite in strada a Milano tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, si parla già di crisi: che cosa è successo.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono stati protagonisti di una scena inaspettata davanti al portone di casa della showgirl a Milano. Alcuni passanti e i paparazzi del settimanale Oggi hanno assistito a un momento di tensione tra i due, che da inizio anno formano una coppia molto seguita. Le immagini diffuse mostrano espressioni insolite per la conduttrice, ma la serata ha poi preso una piega diversa. La notizia arriva a poche ore di distanza dalla lite in strada di un altro personaggio noto al mondo del gossip e dello spettacolo: Stefano De Martino e la nuova fidanzata. Ma scopriamo come sono andate le cose.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: lite davanti casa

A Milano, davanti all’ingresso dell’abitazione di Michelle Hunziker, lo scambio tra lei e Nino Tronchetti Provera non è passato inosservato.

La showgirl, solitamente nota per il suo sorriso radioso, è apparsa visibilmente nervosa, con uno sguardo severo e un volto privo di leggerezza. I fotografi presenti hanno immortalato l’episodio, e i passanti hanno potuto assistere in diretta a quel momento di attrito.

Non è chiaro se la discussione sia nata per un ritardo o per un motivo più serio, ma l’atmosfera era tesa. Nonostante ciò, i due hanno proseguito insieme il loro cammino, lasciandosi alle spalle l’episodio.

Dalla tensione alla cena elegante a Casa Cipriani

La coppia si è poi diretta verso Casa Cipriani, uno dei ristoranti più raffinati di Milano, situato davanti ai giardini Indro Montanelli. Michelle Hunziker ha scelto un look sofisticato e grintoso, con una jumpsuit nera e capelli raccolti in uno chignon, che ha ricordato lo stile di Eva Kant.

Nel corso della serata, l’atmosfera rilassata ha avuto effetto: la conduttrice si è lentamente lasciata andare, fino a ritrovare il sorriso accanto a Nino.