Dalle colline della Svizzera alla consacrazione in Italia, dapprima come modella e poi come conduttrice: tutto quello che non sapete su Michelle Hunziker!

Michelle Hunziker è una delle showgirl più apprezzate e seguite del piccolo schermo. Bellissima e simpaticissima ha saputo con la sua ironia ed energia contagiare e conquistare il pubblico italiano. Ecco una serie di aneddoti interessanti sulla sua vita privata!

La vita privata di Michelle Hunziker: Tomaso Trussardi e gli amori passati

Nata il 24 gennaio 1977, sotto il segno dell’acquario, a Sorengo piccolo comune svizzero del Canton Ticino. Michelle Hunziker è una delle conduttrici televisive più amate in Italia. Oltre che per la sua simpatia, è conosciuta dal grande pubblico anche per le sue storie d’amore. Nel 1994, giovanissima (ai tempi aveva 17 anni) e appena arrivata a Milano, ha una breve relazione con Marco Predolin, di 25 anni più grande.

La love story con Marco Predolin non durò molto, ma fu uno scandalo. La vicenda tornò a galla nel 2006, durante Vallettopoli, quando la showgirl testimoniò di essere stata ricattata da Fabrizio Corona (per poi scagionarlo), per via di alcune loro foto scattate alla Maldive (senza costume) risalenti proprio all’estate del 1994.

Un anno dopo, l’amore vero: la Hunziker conosce Eros Ramazzotti durante una serata in discoteca. Nel 1998 i due decidono di sposarsi con una cerimonia romantica sul lago di Bracciano. La celebre hit Più bella cosa del cantautore romano è stata scritta proprio per Michelle, che peraltro compare nel videoclip. Dal loro amore è nata Aurora Ramazzotti (1996).

La famiglia Ramazzotti era considerata una delle coppie più belle dello spettacolo, ma purtroppo il loro matrimonio naufraga nel 2002. La bella showgirl ha rivelato il motivo solo diversi anni dopo: ai tempi è stata vittima di una setta, che l’ha portata ad una drastica decisione. “Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro“, ha rivelato a Oggi nel 2017.

Dopo la separazione, la showgirl ritrova la serenità liberandosi per sempre della setta. Nel 2011 ritrova anche l’amore tra le braccia di Tomaso Trussardi. Nell’ottobre 2014 Michelle Hunziker si è sposata per la seconda volta con una splendida cerimonia presso il Palazzo della Ragione di Bergamo. Ma all’inizio non è stato semplice: “È stato uno choc per la famiglia Trussardi, che è sempre stata così discreta. Davanti a sua madre, che è tanto sofisticata, ero in soggezione, temevo di essere inadeguata, un pesce fuor d’acqua“, ha raccontato a Oggi la showgirl svizzera.

Michelle Hunziker: le figlie e il loro rapporto

Dall’amore con Tomaso sono nate due splendide bambine, Celeste Trussardi (8 marzo 2015), Sole Trussardi (10 ottobre 2013) che con Aurora Ramazzotti formano una felice famiglia allargata.

Aurora, nata dalla precedente relazione con Eros Ramazzotti, ha uno splendido rapporto con le sorelline e il secondo marito di mamma Michelle. Spesso, infatti, vediamo tutte le ragazze sulla sua pagina Instagram in tenere effusioni.

La carriera di Michelle: come ha iniziato?

Classe 1977, a soli 16 anni si trasferisce in Italia per lavorare nel mondo della moda. Il primo successo arriva con la pubblicità di biancheria intima di Roberta in cui mostra uno statuario fondoschiena. Poi arriva la tv (debutta nel 1995 a Buona Domenica), alcuni cinepanettoni e la serie tv Lovebugs.

Si è fatta amare per la sua simpatia dal pubblico per la sua simpatia grazie a trasmissioni come Zelig, in coppia con Claudio Bisio e Striscia La Notizia. Inoltre, nel 2018, è uno dei 3 conduttori del Festival di Sanremo (insieme a Baglioni e Favino).

Ha tentato la carriera musicale con l’album Lole: nel 2006 la major discografica Sony BMG pubblica il suo primo singolo From Noon Till Midnight, destinato al solo mercato tedesco, svizzero e austriaco: un insuccesso commerciale e di critica.

È molto attiva nel social e nella difesa delle donne: con l’avvocato Giulia Bongiorno ha fondato l’associazione Doppia difesa, che si impegna ad aiutare le donne vittime di violenze e abusi.