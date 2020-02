Massimo Boldi, senza il suo storico partner Christian De Sica, è il protagonista di Matrimonio al Sud: ecco le location del film.

Tra i vari film in cui Massimo Boldi ha lavorato nel periodo della separazione (artistica s’intende) con Christian De Sica, c’è Matrimonio al Sud, divertente commedia uscita nelle sale cinematografiche nel 2015 diretta da Paolo Costella. La storia raccontata è una sorta di rivisitazione, anche se certamente meno romantica e più chiassosa, delle celebre opera Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Nella pellicola non è Verona a fare da sfondo alla storia d’amore dei due protagonisti, ma una città del sud Italia: vediamo quali sono le location utilizzate per Matrimonio al Sud.

Matrimonio al Sud: le location del film

La gran parte dei lavori di ripresa della commedia si sono svolti a Polignano a Mare, comune della Puglia che spesso ha ospitato vari set cinematografici (anche Checco Zalone per i suoi film si è più volte recato in questa splendida località). Sia gran parte delle riprese degli interi che quelle degli esterni sono state girate qui.

Ma oltre che nel comune della Puglia, il regista Paolo Costella, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono recati anche all’estremo nord d’Italia: è a Trento infatti che si incontrano per la prima volta le famiglie dei due giovani innamorati protagonisti del film. A Rovereto invece si trova la villa di Lorenzo Colombo, il personaggio interpretato da Massimo Boldi. Dov’è invece girato il finale di Matrimonio al Sud? Al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, un comune della provincia di Napoli.

Matrimonio al Sud: il cast del film

Oltre al già citato Massimo Boldi, che interpreta l’imprenditore milanese Lorenzo Colombo, nel cast di Matrimonio al Sud troviamo anche tanti altri celebri attori e attrici della commedia italiana: da Biagio Izzo a Paolo Conticini, passando per Enzo Salvi, Gabriele Cirilli, Debora villa, Barbara Tabita e Ugo Conti.

