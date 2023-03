Edoardo è il vincitore della 12esima edizione di Masterchef Italia. L’aspirante Chef ha conquistato i tre giudici con il suo menu “Tutto Mondo”, ispirato ai murales di Keith Haring e si porta a casa il montepremi da 100.000€. Sul podio anche Hue e “Bubu”, quarto classificato Mattia.

Edoardo Franco si è aggiudicato la vittoria della 12esima edizione di Masterchef, aggiudicandosi il montepremi da 100.000€ in gettoni d’oro, ma non solo. Oltre a questo potrà pubblicare il proprio libro di ricette e potrà partecipare a ben 2 corsi d’alta cucina. Un corso presso Alma, la Scuola internazione di cucina italiana e un corso di Masterchef Academy.

Edoardo ha conquistato la vittoria grazie al suo menu “Tutto Mondo”, che i tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri hanno elogiato dall’antipasto fino al dolce. Un menu ispirato a diverse culture, per un’esperienza che va dal cibo orientale, al mediorientale fino ad arrivare ai sapori locali.

View this post on Instagram

Sul podio arrivano anche Thi Hue Dihn, con il suo menu “La sinfonia di stagione” e Antonio Gargiulu, soprannominato “Bubu”, con il menu “Io tra isola e golfo”. Il menu di Hue è un omaggio alla natura, agli ingredienti semplici e all’Italia, paese che l’ha accolta. Il menu di Bubu racconta invece dei sapori delle sue due terre, la Campania e la Sardegna. Nella prima puntata, invece, viene eliminato Mattia, che non supera la prova con la Chef pluristellata Claire Smith.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram