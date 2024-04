Mentre tutti vanno via dalla Rai, Massimo Giletti torna. Il commento all’addio di Amadeus alla Rai fa discutere. Ecco cosa ha detto.

Ormai non si parla d’altro: Amadeus ha lasciato la Rai e sta per sbarcare sul Nove. Sotto all’annuncio dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo sono arrivati centinaia di commenti da parte di fan e colleghi.

Tra i colleghi che hanno commentato la scelta di Ama c’è anche Massimo Giletti che, in controtendenza, invece di lasciare la Rai ne fa ritorno. Dopo Fazio e Amadeus, infatti, sembra strano veder tornare nella tv di Stato conduttori televisivi del calibro di Giletti. Ma vediamo come ha commentato la notizia il conduttore televisivo.

Massimo Giletti torna in Rai mentre tutti vanno via

Il giornalista e conduttore televisivo ha commentato la notizia dell’addio di Amadeus alla tv di Stato durante un’intervista a LaPresse.

“Anche Amadeus lascia la Rai? Io sto facendo un percorso all’indietro rispetto agli altri, mi devo cominciare a preoccupare?” ha dichiarato Giletti con tono ironico. Infatti, ricordiamo che solamente pochi mesi fa è stato ufficializzato il ritorno del giornalista al Servizio Pubblico.

Massimo Giletti

Ma allora perché continua la tendenza di abbandonare la Rai? Ecco cosa hanno dichiarato altri colleghi di Amadeus.

Amadeus via dalla Rai: i commenti dei colleghi

Uno tra i primi ad aver commentato la notizia dell’addio di Amadeus alla Rai è stato Carlo Conti, anche lui in passato direttore artistico del Festival di Sanremo. “Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte” ha dichiarato Conti.

Ma oltre a lui, anche il cantante Al Bano ha voluto dire la sua: “Amadeus lascia la Rai? Ognuno è libero di fare quello che vuole. E per fortuna lo possiamo fare. Avrà avuto le sue buone ragioni per andarsene e non sono certo io la persona per commentare e giudicare“.