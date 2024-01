Novità in arrivo per il trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe preso la sua decisione sul format.

Il nuovo anno vedrà ripartire nel pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne, eppure per il futuro, Maria De Filippi avrebbe preso la sua decisione in merito al format del programma. La Queen di Mediaset, infatti, sembra essere intenzionata a cambiare le cose mettendo fine al trono classico e affidandosi solo a quello over che, a questo punto, potrebbe racchiudere diverse fasce d’età.

Maria De Filippi mette fine al trono classico di Uomini e Donne?

Maria De Filippi

Sebbene si tratti solo di rumors, le ipotesi su Uomini e Donne e i cambiamenti nel programma sono davvero parecchi. L’ultimo è quello relativo alla chiusura del trono classico. Come spiegato da Novella 2000, infatti, pare che la padrona di casa “sia pronta a eliminare il Trono Classico da Uomini e Donne. In molti sul web credono che questa indiscrezione si sia diffusa per il semplice fatto che diversi utenti non si riescono ad appassionare alle storie dei Tronisti, ma preferiscono le vicende delle Dame e dei Cavalieri del Trono Over”.

Essendo solo una voce non ci sono certezze per il futuro e comunque sembra difficile che questa soluzione possa verificarsi già a partire dalle prossime puntate del nuovo anno che riprenderanno da lunedì 8 gennaio 2024.

Staremo a vedere se la De Filippi confermerà o smentirà tali indiscrezioni che, va detto, col passare dei giorni si stanno facendo sempre più insistenti.

Al pari dei rumors su UeD, nelle scorse settimane era giunta pure la voce relativa a Gianni Sperti e Tina Cipollari come futuri tronisti e non più opinionisti. Anche in questo caso, però, indiscrezione rimasta tale e mai confermata. Non resta che attendere per saperne di più.

Di seguito anche un post Instagram della trasmissione a proposito della ripresa delle puntate nel 2024: