Attraverso i social Marco Morandi ha condiviso un video ironico dopo che, nei giorni scorsi, è stato preso di mira per il suo aspetto fisico.

Marco Morandi, il figlio di Gianni Morandi che sui social è stato aspramente criticato perché “sembrerebbe più anziano di suo padre”, ha condiviso un video ironico sui social. Il musicista ha imitato in chiave ironica una celebre scena del film Piccolo grande amore, dove si vede l’attore Raoul Bova fare il bagno al mare.

“Instagram vs realtà”, ha scritto nella didascalia al video, e ancora: “Non è bello ciò che è bello, ma che bello che bello che bello!”.

Marco Morandi imita Raoul Bova: il video ironico

Marco Morandi ha fatto il pieno di like sui social per un video ironico in cui si è mostrato mentre imitava Raoul Bova. Alcuni giorni fa aveva scherzato sul suo aspetto fisico anche a seguito delle enormi polemiche che lo avevano investito via social, dove qualcuno aveva persino insinuato che sembrasse più anziano di suo padre.

Sulla questione lui stesso era intervenuto spiegando al Corriere della Sera: “Io sono stato il primo a dirmi davanti allo specchio: “Mannaggia, ora sembro più vecchio di papà”. Sul serio: è stato il primo pensiero”, e ancora: “Sono sulla soglia dei 50 anni, come devo sembrare? Poi ci sono miracoli e altre cose, ognuno sceglie. Io voglio apparire nature”.