Attimi di spavento per Mara Carfagna, ministra del Sud e rappresentante di Forza Italia, che alcune settimane fa ha ricevuto una lettera con all’interno un proiettile, come minaccia di morte.

Lo riferisce la capodelegazione di Forza Italia al governo, Mariastella Gelmini: “Le intimidazioni e la violenza anche verbale vanno condannate con decisione. Non ci può essere spazio per chi assume comportamenti deplorevoli e antidemocratici. Solidarietà e un abbraccio a Mara”

Come spiega Linkiesta, tutto andrebbe ricondotto a una lettera-appello inviate dall’ex senatore Giancarlo Pittelli ad amici e parlamentari. La raccomandata con ricevuta di ritorno sarebbe arrivata alla segreteria della Carfagna alla Camera, sarebbe stata aperta e vagliata dalla sicurezza in virtù di misure di sorveglianza molto stringenti.

Il controllo è stato fatto proprio perché qualche giorno prima era arrivata questa lettera incriminata, che conteneva esplicite minacce di morte verso Mara Carfagna, con relativo proiettile.

