La coppia più amata del GF Vip 6, dopo una breve pausa dal reality torneranno in TV insieme per raccontarsi.

Innamoratissimi e felici, Lulù e Manuel torneranno in tv l’uno affianco all’altra. La principessa etiope scrive un post di ringraziamento per il suo bellissimo percorso al Grande Fratello Vip 6. Ma la notizia è che la coppia si racconterà ai microfoni di Verissimo, con Silvia Toffanin.

Il post Instagram di Lulù

Su Instagram, Lulù scrive un bellissimo messaggio per la fine del percorso al reality: “Ciao a tutti! Vorrei partire dal ringraziarvi per tutto il supporto ricevuto in questi sei mesi, solo ora mi sto accorgendo di quanto amore mi avete dato, avendomi capita e supportata nei miei momenti di difficoltà.

È incredibile come questa esperienza mi abbia aiutata a cambiare molte cose di me facendomi ben sperare per un futuro pieno di di lavoro su me stessa.”

E ancora: “Dentro questa magica avventura ho vissuto emozioni indescrivibili, naturalmente porterò nel cuore le più belle, dall’aver avuto la fortuna di vivere quest’avventura insieme alle mie sorelle che amo incondizionatamente e che senza di loro non ce l’avrei mai fatta, ci diamo forza a vicenda e non potrei mai immaginare una vita senza loro ! Alle amicizie che ho trovato nella casa e ovviamente all’aver trovato il mio Amore.”

La coppia è stata anche confermata per Verissimo, Manuel e Lulù compariranno insieme di nuovo in TV. Ecco il post di Lulù:

Riproduzione riservata © 2022 - DG