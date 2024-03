Dopo il tour mondiale, i Maneskin si prendono una pausa, ma le voci di crisi e progetti solisti sollevano domande sul loro futuro.

Per mesi, se non addirittura per anni, non si è fatto altro che parlare dell’enorme successo raggiunto dai Maneskin. Ma la rock band romana sta per sciogliersi? Dopo un lunghissimo tour mondiale terminato solamente lo scorso novembre, i quattro musicisti hanno deciso di prendersi una lunga pausa.

Tuttavia, ognuno ha avviato nuovi progetti che fanno preoccupare i fan della rock band romana. Si avvicina la fine dei Maneskin o si tratta semplicemente di una lunga pausa artistica in cui Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si dedicano ad attività differenti?

Che fine hanno fatto i Maneskin?

I membri della rock band romana stanno prendendo strade diverse: Damiano vive negli Stati Uniti con la sua nuova fiamma Dove Cameron, Victoria sta intraprendendo una carriera da DJ, mentre Ethan è tornato a Roma e Thomas sembra essere immerso nel mondo della moda.

Maneskin

I quattro appaiono, quindi, sempre più distanti, sia fisicamente che artisticamente. Li vedremo di nuovo insieme?

Le loro vite distinte hanno alimentato le speculazioni sulla direzione futura della band. Ad aumentare le domande sul destino della rock band ci sono state anche le ultime dichiarazioni del frontman, Damiano David.

Damiano David continua da solo senza i Maneskin?

Sono diversi mesi ormai che si vocifera di una possibile carriera da solista per Damiano David. Infatti, in una recente intervista il cantante aveva lasciato intendere che non è da escludere la possibilità di un percorso da solista.

Nell’intervista al The Allison Hagendorf Show, alla domanda su una possibile carriera da solista aveva dichiarato: “Perché no? Potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva“.

Il frontman aveva, inoltre, aggiunto: “È un’occasione per fare crescere me e la mia band“. Il cantante, tuttavia, aveva chiarito che sarebbe stata una decisione da prendere di comune accordo con gli altri membri della band.