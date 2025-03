Quando inizia Makari 4? La data di uscita e le anticipazioni sulla serie TV

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Makari 4: quando inizia, quante sono le puntate e le anticipazioni sulla trama.

Saverio Lamanna sta per tornare su Rai 1: una notizia che fa certamente felici i tanti fan di Makari, la serie TV diretta da Michele Soavi e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. Tra febbraio e marzo del 2024 erano andati in onda su Rai 1 gli episodi della terza stagione, ma ora sta per arrivare la quarta. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguarda a Makari 4: quando inizia, le anticipazioni sulla serie TV e molto altro ancora.

Quando inizia Makari 4?

Il giorno esatto in cui andrà in onda su Rai 1 (oltre che su RaiPlay) il primo episodio di Makari 4 non è ancora stato comunicato. Ma non bisognerà attendere molto: la fiction dovrebbe debuttare sul piccolo schermo tra aprile e maggio del 2025.

Claudio Gioe

Non resta quindi che attendere una comunicazione ufficiale da parte della Rai per sapere quando finalmente si potranno vedere i nuovi episodi su Rai 1.

Makari 4: il cast della fiction di Rai 1

Il cast principale di Makari non è cambiato rispetto alla precedente stagione. Il protagonista principale, Saverio Lamanna, è infatti sempre interpretato da Claudio Gioè, ritroviamo poi Domenico Centamore nei panni di Peppe Piccionello e anche Ester Pantano in quelli di Suleima. E poi ci saranno una serie dia altri personaggi nei vari episodi.

Makari 4: le anticipazioni sulla fiction di Rai 1

Nei nuovi episodi vedremo ovviamente Saverio Lamanna impegnato in nuove indagini e nuovi casi da risolvere. Inoltre prosegue la storia d’amore con Suleima, anche se i due avranno nuove sfide da dover affrontare. Una delle novità principali di Makari 4 riguarderà il personaggio di Peppe Piccionello, che sarà sempre più centrale all’interno della storia.