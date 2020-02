Mai scherzare con le stelle: ecco le location del film

Tra i film Rai del ciclo “Purché finisca bene” c’è anche Mai scherzare con le stelle: ecco i luoghi dove è stata girata la pellicola.

Il ciclo di film Purché finisca bene di volta in volta continua a ottenere grandi successi televisivi. Tra le pellicole che fanno parte di questa serie della Rai c’è anche Mai scherzare con le stelle. Il film è diretto da Matteo Oleotto, regista che per la Rai ha diretto anche la fiction Volevo fare la rockstar che ha come protagonisti Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiaro. Ma tornando a Mai scherzare con le stelle, vediamo insieme quali sono le location nelle quali è stato girato il film.

Mai scherzare con le stelle: le location del film

Fedele alle sue origini, il regista Matteo Oleotto ha girato una parte del film nella sua città natale: Gorizia. Ma questa non è l’unica città del Friuli Venezia Giulia nella quale hanno lavorato il regista, gli attori, le attrici e tutta la troupe.

Tra le location di Mai scherzare con le stelle c’è infatti anche Udine: il Polo Scientifico Rizzi, dell’Università di Udine, è stato uno dei luoghi che principalmente è stat utilizzato per le riprese, che hanno avuto inizio nel mese di settembre del 2019.

Mai scherzare con le stelle: il cast del film

Una delle protagonisti principali di Mai scherzare con le stelle è Pilar Fogliati, attrice che negli ultimi anni sta ottenendo sempre più successo. Dopo aver vista in serie TV di successo della Rai, come Non dirlo al mio capo e Un passo dal cielo, ora la ritroviamo anche in questo film del ciclo Purché finisca bene.

Al fianco di Pilar Fogliati ci sono Alessandro Roja (altro protagonista di numerose fiction e film della Rai), Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Fiorenza Pieri, Adriano Pantaleo, Maurizio Fanin e Ariella Reggio.

