Ma cosa ci dice il cervello è una commedia dal sapore amaro ma da non perdere: dalla trama al cast, ecco quello che c’è da sapere sul film.

Riccardo Milani e Paola Cortellesi non sono solamente una coppia nella vita, ma sono anche una coppia che funziona nel cinema, come dimostrano i vari film di successo diretti dal prima con protagonista la seconda. Tra questi c’è anche Ma cosa ci dice il cervello, commedia del 2019 che, oltre che far ridere sa anche far riflettere sulla tendenza a non rispettare le regole e la morale. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questo film.

Ma cosa ci dice il cervello: le location e la trama del film

La protagonista di Ma cosa ci dice il cervello è Giovanna Salvatori, una donna separata che fa all’apparenza una vita molto ordinaria e che lavora al Ministero dell’economia e delle finanza. In realtà è un agente segreto, dalla vita molto movimentata che spesso è impegnata in pericolose missioni in giro per il mondo.

PAOLA CORTELLESI

A una rimpatriata con i suoi vecchi amici di scuola scopre che questi hanno avuto diversi problemi al lavoro a causa della di bulli e maleducati vari, è così che Giovanna decide di aiutarli.

Il film è stato girato varie località: da Roma a Siviglia, passando per la Russia e il Marocco, in particolare con le città di Mosca e Marrakech. Di queste due città si possono riconoscere la Krasnaya Ploshchad e la Piazza Rossa di Moscar e la Piazza Jamaa el Fna di Marrakech.

Ma cosa ci dice il cervello: il cast del film

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Ma cosa ci dice il cervello è Paola Cortellesi, che interpreta il ruolo di Giovanna. Nel cast del film sono inoltre presenti Stefano Fresi, Claudia Pandolfi, Lucia Mascino, Vinicio Marchioni, Tomas Arana, Remo Girone e Giampaolo Morelli.