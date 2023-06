I rumors su Luciana Littizzetto come nuova giudice di Tu Si Que Vales sono arrivati anche a Sabrina Ferilli. Il commento virale.

Sono state ore frizzanti a proposito della trasmissione di Canale 5 ‘Tu Si Que Vales‘. In particolare Dagospia ha riportato il rumor secondo cui Luciana Littizzetto potrebbe diventare nuova giudice del programma al posto di Teo Mammucari, affiancando quindi Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, oltre a Sabrina Ferilli. Proprio quest’ultima ha commentato la notizia con una frase decisamente ironica che ha fatto il giro del web in poco tempo.

Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales? Il commento di Sabrina Ferilli

Luciana Littizzetto

Come detto, nelle ultime ore si è diffuso sempre con maggiore insistenza il rumor secondo cui nella prossima stagione di Tu Si Que Vales, noto programma di Canale 5, possa esserci la Littizzetto come giudice. La donna, dopo l’addio a Rai 3 e l’approdo sul Nove con Fazio, potrebbe sbarcare anche a Mediaset prendendo il posto di Teo Mammucari, dato per partente.

In tal senso, una dei protagonisti dello show, Sabrina Ferilli, ha commentato proprio questa news sui social. In un posto di Trash Italiano, l’attrice romana si è lasciata andare ad una frase decisamente ironica diventata virale in poco tempo. “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei!”.

Il riferimento, come i telespettatori del programma avranno già compreso, è alla mascotte della trasmissione, ovvero Giovannino che, di fatto, fa il disturbatore e, nella maggior parte dei casi, la sua vittima è proprio la Ferilli.

Da interpretare poi le parole della donna che potrebbero aver confermato la presenza di Lucianina nello show di Canale 5…

Di seguito anche il post Instagram dove la Ferilli ha commentato l’ipotesi sulla nuova giudice:

