Stasera, martedì 30 novembre, arriva una nuova puntata de Le Iene, con tanti servizi irriverenti e argomenti caldi d’attualità.

Questa sera, 30 novembre, Le Iene tornano a intrattenere il pubblico di Italia 1 con una nuova puntata, condotta sempre da Nicola Savino con una special guest.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Stasera tornerà al fianco del conduttore Francesca Fagnani, una delle penne di punta del giornalismo italiano. La Fagnani è stata conduttrice e autrice della trasmissione Belve sin dal 2018, prima in onda sul Nove e successivamente su Rai 2 dal 2021. Inoltre, è anche opinionista in programmi come Non è l’Arena e Quarta Repubblica.

I servizi di questa sera

Come ogni martedì, anche stasera 30 novembre saranno tanti i servizi nuovi a Le Iene, a partire dal caso Greta Beccaglia, la giornalista molestata all’uscita dello stadio di Empoli. A parlare con la iena Alice Martinelli sarà proprio l’uomo protagonista del fattaccio, che ora è indagato per violenza sessuale.

Continua, poi, l’inchiesta di Ismaele La Vardera che vede protagonista il campione di pallavolo Roberto Cazzaniga, truffato per 700mila euro da una sedicente modella con cui riteneva di essere fidanzato da 15 anni. L’inviato parte con lui alla volta di Cagliari alla ricerca di Valeria, la donna che nel precedente servizio era stata riconosciuta dal pallavolista come la “voce” con cui parlava a telefono e di cui era innamorato.

Vittima, invece, dello scherzo di Sebastian Gazzarrini sarà Piero Ausilio, il dirigente e attuale direttore sportivo dell’Inter. Sua figlia Giulia, complice dell’inviato, gli farà credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei da cui ha appena ricevuto in regalo un’automobile.

Riproduzione riservata © 2021 - DG