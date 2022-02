Laura Pausini adora gli animali e in casa ha accolto due cani, l’uno completamente diverso dall’altro: scopriamo le curiosità su di loro.

Cantante di fama mondiale, Laura Pausini non delude mai i fan. Con una voce bellissima ed una dolcezza più unica che rara, l’artista è anche una grande amante degli animali. Nella sua famiglia, oltre al marito Paolo Carta e alla figlia Paola, ci sono anche due cani che sono l’uno diverso dall’altro, sia per stazza che per carattere: scopriamo tutte le curiosità che ci sono su di loro.

Laura Pausini cani: razza e nomi

Laura Pausini calca le scene musicali da quando, giovanissima, saliva sul palco del Festival di Sanremo, nella sezione nuove proposte, con il brano La Solitudine. Era il 1993 e Laura doveva ancora compiere 18 anni, eppure la sua voce, stupenda, era la stessa che ha oggi. Molto attiva sui social, dove condivide con i fan gioie e dolori, Laura è una grande amante degli animali, tanto che ha partecipato spesso a campagne di sensibilizzazione in loro difesa. La Pausini ha sempre avuto cani che girano per casa e, ad oggi, sono due i cuccioli del suo cuore: Marlon e Lila Ebbasta.

Il primo ad essere entrato in casa è stato Marlon, di razza Labrador, arrivato nel 2016. Nel mese di marzo del 2019, invece, è stata la volta di Lila Ebbasta. Quest’ultima è stata adottata dall’Allevamento famiglia Contarini di Solarolo, in provincia di Ravenna, città dove Laura ha vissuto con i genitori fino ai suoi 18 anni. Dallo stesso allevamento, provenivano anche altri due cani che la Pausini ha avuto in passato, Bernie e Brando.

La cantante adora i suoi cani e non manca di condividere su Instagram scatti che la ritraggono con loro. Non solo immagini, ma anche parole molto forti. “I cani non sanno se sei famoso. I cani non sanno se sei intonato. Non sanno quanti soldi hai. Non ti giudicano se sbagli. Loro sanno quando ti senti solo. Loro ti ascoltano anche se canti e sei stonato. Ti stanno vicino anche se non puoi comprar loro nulla. Rimangono al tuo fianco quando piangi perché hai sbagliato“, ha scritto la cantante in onore dei suoi amici a quattro zampe.

3 curiosità sui cani di Laura Pausini

I cani di Laura Pausini sono entrati nella sua vita dopo un lutto molto forte. Nel 2014, la cantante aveva un cucciolo di nome Brando. Purtroppo, un pirata della strada l’ha investito, senza prestargli soccorso. L’animale è morto tra atroci sofferenze. All’epoca, Laura pubblicò anche un duro sfogo su Facebook.

-Scherzosamente, la cantante chiama i suoi cani “i Bausini“, chiaro riferimento al suo cognome.

-In realtà, la proprietaria di Lila Ebbasta è la figlia di Laura, la piccola Paola.

-Sia Lila Ebbasta che Marlon hanno un proprio profilo Instagram: la più seguita è la cucciola di razza Maltese.

Riproduzione riservata © 2022 - DG