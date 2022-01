La figlia di Fiona May e Gianni Iapichino è stata costretta a stoppare la sua carriera a causa di un infortunio ma ora tornerà a gareggiare a gennaio e febbraio.

Larissa Iapichino tornerà a competere finalmente, dopo anni di fermo a causa dell’infortunio avvenuto da prima dei Giochi di Tokyo. La promessa dello sport gareggerà ad Ancona ai Campionati Italiani juniores e promesse del 5-6 febbraio.

Larissa Iapichino di nuovo in gara dopo l’infortunio

Come riporta 361 Magazine: “Incontrerà le avversarie internazionali alla Copernicus Cup di Torun, in Polonia, il 22 febbraio, quindi salterà nuovamente ad Ancona agli Assoluti indoor nel weekend del 25-27 febbraio. Quattro gare per prepararsi al primo grande evento dell’anno, i Mondiali indoor di Belgrado, in programma dal 18 al 20 marzo. A causa degli Assoluti di fine giugno, a Rovereto e dell’infortunio riportato in gara fu costretta a rinunciare al pass olimpico che con i suoi risultati era riuscita a guadagnarsi.Da qualche mese è intanto seguita da papà Gianni Iapichino che qualche settimana fa, alla Fidal, spiegava: “Abbiamo ricominciato con molta calma, senza un numero eccessivo di allenamenti: sei alla settimana. La prima gara del 22 gennaio, alla fine del raduno federale, servirà per capire com’è andata la preparazione, a che punto siamo, quali sono i parametri che vogliamo tenere sotto controllo. Dobbiamo avere pazienza, c’è tempo. Passo dopo passo“.

