Ladyhawke è stato girato in Italia: ecco le location del film

La storia dei due innamorati separati da una maledizione, che viene raccontata in Ladyhawke, ha conquistato milioni di spettatori: le location del film.

Etienne Navarre, un soldato che di notte si trasforma in un lupo, e la sua amata Isabeau D’Anjou, che durante il giorno diventa un falco: solo i loro i due protagonisti di una delle storie d’amore raccontate dal cinema che hanno avuto il maggiore successo. Il film in questione è Ladyhawke, pellicola del 1985 diretta da Richard Donner e ambientata nel Medioevo. Pochi sanno che questo film, che ha ancora successo oggi, è stato girato quasi interamente in Italia, anche se è ambientato in Francia, come i nomi delle città e dei personaggi lasciano intuire. Ecco le location di Ladyhawke.

Ladyhawke: le location del film

Per girare Ladyhawke, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori vari hanno girato per vari posti d’Italia: molte scene sono state riprese nei boschi nei pressi di Potremoli in Toscana, altre invece al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Anche le province di Cremona, Parma, Piacenza, sono state delle location del film.

La scena in cui il falco viene ferito da una freccia è stata girata a Campo Imperatore, in provincia de L’Aquila. I borghi medievali che vengono mostrati nel film sono quelli di Torrechiara, Castell’Arquato, Soncino e Vigoleno, mentre la Rocca di Calascio è il rifugio del monaca. La chiesa dove è ambientato il finale del film è invece quella di San Pietro a Tuscania.

Ladyhawke: il cast del film

I protagonisti principali di Ladyhawke sono Matthew Broderick, che interpreta Philippe Gaston, Rutger Hauer, che veste i panni di Etienne Navarre, Michelle Pfeiffer, che impersona Isabeau D’Anjou, Leo McKern, che è Imperius, John Wood, che interpreta il Vescovo.

