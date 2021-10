Forte emozione per Aldo Montano che riceve, nella Casa, la visita della splendida moglie Olga Plachina, atleta anche lei: tra i due, lacrime, regali e qualche confidenza.

Alfonso Signorini chiama Aldo Montano nella stanza delle emozioni e ripercorre la sua vita.

Dal ragazzo gagliardo che era, amato e ambito da tutti (pubblico femminile soprattutto) alla sua storia con Olga, la ragazza che lo ha cambiato e gli ha cambiato la vita.

“Io e Olga ci siamo conosciuti durante le Olimpiadi di Russia del 2014. Lei assisteva alla gara di una campionessa di scherma, mia amica, e ci siamo incontrati ad una festa, quella sera”. Bionda, occhi azzurri e 16 anni in meno rispetto ai suoi 42, Olga Plachina è un’atleta, campionessa dei 400 metri a ostacoli, ma anche modella. Dalla pista alla vita privata non è stato proprio un attimo, perché Aldo ha raccontato che all’inizio Olga lo bloccò su tutti i social, perché lui, dopo averla illusa, era sparito; solo in un secondo momento decisero di conoscersi meglio e scoprirono un sentimento profondo e reciproco.

I due si sono sposati nel 2016, quando lei era in attesa della prima figlia, guarda caso chiamata Olimpia, nata da un parto complicato. Forte emozione per lo schermitore italiano, orgoglio degli Azzurri, che si commuove davanti ai video e alle foto della moglie e della piccola bimba, che augura buona fortuna al papà.

Freeze. E Olga compare nel giardino della Casa, davanti ad un Aldo Montano che non può parlare, prima di essere sfreezato. “Aldo mi manca nelle piccole cose, soprattutto mi mancano le coccole e i momenti di tenerezza tra lui e Olimpia”.