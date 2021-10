Inizia la stagione della semina: la regina Elisabetta II e il principe Carlo sono pronti.

Si può dare avvio alla stagione della semina Queen’s Green Canopy (QGC), con la regina Elisabetta II e il principe Carlo che si sono recati al Balmoral Cricket Pavillon per celebrare simbolicamente questo inizio, secondo quanto riportato da Oggi. Quest’ultimo settimanale ha voluto dedicare appositamente un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram, dove sono state riportate le foto dei due mentre piantavano un faggio di rame.

Oltre alle foto è presente un video che riprende la coppia durante la piantagione: entrambi sono apparsi molto sorridenti e felici di dare il via alla stagione della semina. La regina Elisabetta II indossava un foulard in testa, proprio come le contadine di una volta, per rappresentare probabilmente meglio l’inizio della stagione della semina. In più la regina ha avuto anche modo di parlare con dei bambini presenti all’evento e sfogliare un libro con loro. Ecco la didascalia del post pubblicato dal settimanale Oggi: “La regina Elisabetta II e il principe Carlo si sono recati al Balmoral Cricket Pavilion per l’inizio della stagione ufficiale della semina del Queen’s Green Canopy (QGC). Insieme agli scolari della vicina Crathie Primary School, la coppia ha piantato un faggio di rame”.