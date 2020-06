La battaglia di Hacksaw Ridge: ecco dove Mel Gibson ha girato il film

In La battaglia di Hacksaw Ridge, Mel Gibson racconta la vera satira di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza dell’esercito degli Stati Uniti.

Desmond Doss non è stato un militare come tutti gli altri, ha partecipato alla seconda guerra mondiale ma lo ha fatto senza mai impugnare un’arma ed è riuscito a salvare la vita di un gran numero di suoi commilitoni: per tutti questi motivi ha ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman la medaglia d’onore. Una storia particolare come questa non poteva non essere raccontata anche dal mondo del cinema: è così che nel 2016 Mel Gibson ha portato nelle sale cinematografiche il La battaglia di Hacksaw Ridge: vediamo ora insieme quali sono le location.

La battaglia di Hacksaw Ridge: le location del film

Il regista Mel Gibson (che è tornato a girare un film con una battaglia epica dopo Braveheart – Cuore impavido) ha girato La battaglia di Kacksw Ridge interamente in Australia. In un parco alle porte di Sidney è stat ricreato il campo di battaglia di Okinawa, le scene ambientate a Fort Jackson sono state in esce girate a Newington Armory.

A Richmond sono invece state girate le scene iniziali della pellicola, ambientante a Lynchburg, in Virginia. Infine, al Centannial Park sono state infine girate le scene ambientante al cimitero.

Fonte foto: https://www.facebook.com/HacksawRidge/

La battaglia di Hacksaw Ridge: il cast del film

Il protagonista di La battaglia di Hacksaw Ridge è Andrew Garfield, che interpreta proprio il ruolo di Desmond Doss. Al suo fianco lavora ance altre star di Hollywood come ad esempio Vince Vaughn, che interpreta il ruolo del sergente Howell.

Sam Worthington impersona invece il Capitano Glover. Nel cast del film di Mel Gibson sono inoltre presenti anche Luke Bracey, Hugo Weaving, Ryan Corr, Teresa Palmer, Rachel Griffiths, Richard Roxburgh, Luke Pegler, Ben Mingay, Richard Pyros e Firass Dirani.

Il lockdown fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.

Fonte foto: https://www.facebook.com/HacksawRidge/