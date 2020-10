La battaglia dei sessi racconta la partita di tennis tra Bobby Riggs e Billie Jean King: ma nel film, e nella storia vera da cui è tratto, c’è molto di più.

Il 20 settembre del 1973 andò in scena una delle più celebri partite di tennis della storia: non si trattò di una finale di qualche prestigioso torneo, ma di uno scontro tra la numero 2 al mondo Billie Jean King e l’ex campione maschile Bobby Riggs. Il match, che ebbe un grande valore per la lotta per la parità sessuale, fu appunto ribattezzato La battaglia dei sessi. Questo è anche il titolo del film diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017, che ne racconta la storia e gli sviluppi.

La battaglia dei sessi: la trama e la storia vera

Come si vede anche nella pellicola, quella tra Bobby Riggs e Billie Jean Kings fu in realtà la seconda battaglia dei sessi. La prima fu giocata qualche mese tra l’ex campione maschile e la numero uno al mondo femminile, Margaret Court.

Nonostante l’età, 55 anni, i problemi con l’alcool e il fatto che si fosse ormai ritirato da molti anni dall’attività agonistica, Bobby Riggs stravinse il primo incontro. Fu così che Billie Jean Kings (la numero 2 al mondo) che era già molto attiva sul fronte della parità sessuale, decise di sfidare Riggs, battendolo, anche se secondo alcune testimonianze il match fu truccato dalla mafia e perso volutamente dall’ex campione per un giro di scommesse clandestine.

Il film La battaglia dei sessi si concentra però molto sull’importanza che ha avuto questa partita per quanto riguarda i diritti delle donne.

La battaglia dei sessi: il cast del film

A interpretare i due protagonisti principali de La battaglia dei sessi, Billie Jean King e Bobby Riggs, sono interpretati rispettivamente da Emma Stone e da Steve Carell.

Nel cast del film troviamo anche Andrea Riseborough, Sarah Silverman, Bill Pullman, Alan Cumming, Elisabeth Shue e Austin Stowell.

