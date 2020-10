Nel 2021 torna L’Isola dei Famosi con una nuova edizione: Alessia Marcuzzi non sarà più la conduttrice, al suo posto potrebbe eserci Belen Rodriguez.

Dopo uno stop di circa un anno e mezzo, su Canale 5 torna L’Isola del Famosi. Il celebre reality show sarà una delle novità della rete ammiraglia di Mediaset del 2021, dopo che nel 2020 non è andato in onda: l’ultima edizione risale infatti al 2019 ed è stata vinta dal judoka Marco Maddaloni. Rispetto al recente passato ci sarà una grande novità: alla guida del programma non troveremo più Alessia Marcuzzi, che aveva finora condotto tutte e cinque le edizione de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5.

L’Isola dei Famosi 2021: la conduttrice

Chi prenderà allora il posto di Alessia Marcuzzi alla guida de L’Isola dei Famosi 2021? Non è ancora possibile dare una risposta certa a questa domanda, ma la principale candidata a diventare la padrona di casa del programma è Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez

La showgirl argentina, che aveva partecipato come concorrente alla sesta edizione del reality show classificandosi al secondo posto (l’edizione fu vinta da Vladimir Luxuria) è pronta a mettersi alla guida del programma.

In precedenza si era parlato anche della possibilità che fosse Ilary Biasi a condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi ma dai vertici Mediaset avrebbero preferito Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez: i programmi in TV

Se dovesse essere confermata alla guida de L’Isola dei Famosi 2021, per Belen Rodriguez si tratterebbe della prima esperienza in assoluto alla conduzione di un reality show: qualche anno fa era stata molto vicina al Grande Fratello Nip ma alla fine gli fu preferita Barbara D’Urso.

Nella sua carriera in TV, Belen Rodriguez può comunque vantare di essere stata co-conduttrice del Festival di Sanremo e di essere stata la padrona di casa di trasmissioni come Scherzi a parte, Colorado, Italia’s Got Talent, Tu si que vales e anche Striscia la Notizia.