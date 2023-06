La scomparsa di Berlusconi ha causato un cambiamento dei palinsesti tv. Ecco quindi quando verrà trasmessa la semifinale dell’Isola dei Famosi.

Lunedì scorso sarebbe dovuta andare in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi ma poi, a causa dell’improvvisa scomparsa di Silvio Berlusconi, i palinsesti Mediaset sono stati modificati.

Secondo Tv Sorrisi e Canzoni la semifinale del reality show condotto da Ilary Blasi dovrebbe andare in onda venerdì 16 e sarà a ridosso della finale (che si svolgerà invece il 19 giugno). Nel frattempo i naufraghi sono stati informati da Alvin della scomparsa dell’ex premier.

L’Isola dei Famosi: quando andrà in onda la semifinale

Il palinsesto Mediaset ha subito un tempestivo cambiamento per rendere omaggio all’ex presidente Silvio Berlusconi, a cui tra le altre cose è stato dedicato un intero speciale del Tg5 (andato in onda senza interruzioni, un po’ come era stato fatto dalla BBC per la scomparsa della Regina Elisabetta). Ovviamente quindi la semifinale dell’Isola dei Famosi è stata rinviata, ma come si dice nel mondo dello spettacolo the show must go on, e così sembra che già venerdì essa possa andare in onda.

La puntata dovrebbe aprirsi con l’esito del televoto che vede in sfida Helena Prestes e Gian Maria Sainato, e inoltre durante la puntata Marco Mazzoli riceverà una visita a sorpresa da parte dell’amico e collega Fabio Alisei.

