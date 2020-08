Carlo Verdone è il regista e anche il protagonsita principale di L’amore è eterno finché dura: ecco quali sono le location del film.

Gilberto è un uomo di 50 anni, sposato da vent’anni con Tiziana. Il loro matrimonio entra in una profonda crisi quando la donna scopre, per una casualità, che il marito ha partecipato a uno speed date dicendo tra l’altro di essere vedovo. Gilberto viene così cacciato di casa ed è ospitato dall’amico Andrea che abita con la fidanzata Carlotta. Inizia così L’amore è eterno finché dura, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2004 che è stato diretto e interpretato da Carlo Verdone. Vediamo ora quali sono le location della commedia.

L’amore è eterno finché dura: le location del film

L’amore è eterno finché dura, così come molti altri film di Carlo Verdone, è stato girato a Roma. Il negozio di ottica del protagonista, Gilberto, si trova in Piazza della Repubblica. Sempre nella stessa piazza è stata girata anche la scena in cui il protagonista si incontra a pranzo con il suo amico Andrea.

Carlo Verdone

In Piazza Regina Giunone si trova la casa dove inizialmente abita il protagonista insieme alla moglie, dopo essere stato cacciato viene ospitato dall’amico Andrea che abita invece in via del Velabro.

.Tra le location di L’amore è eterno finché dura troviamo poi anche il liceo scientifico Kennedy, dove studia la figlia di Gilberto.

L’amore è eterno finché dura: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista di L’amore è eterno finché dura è Carlo Verdone, che interpreta l’ottico Gilberto Mercuri. La moglie Tiziana è invece interpretata da Laura Morante.

Nel film hanno un ruolo importante anche gli amici di Gilberto, ovvero Andrea Carlotta, che sono rispettivamente impersonati da Rodolfo Corsato e Stefania Rocca. Antonio Catania è invece Guido, l’amante di Tiziana. Completano il cast Lucia Ceracchi, Gabriella Pession, Elisabetta Rocchetti, Orsetta De Rossi, Vanni Corbellini e Corrado Solari.