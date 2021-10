Il 2022 è l’anno dell’uscita de L’amica geniale 3: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

L’amica geniale è stata una delle serie TV italiane (la produzione in realtà è italo/americana) di maggiore successo: apprezzata dal pubblico di tutto il mondo ma anche dalla critica, tanto da aver ricevuto diversi riconoscimenti di grande prestigio. La prima stagione è uscita in TV nel 2018, la seconda nel 2020 mentre per l’arrivo sul piccolo della terza bisogna attendere il 2022. E a proposito della terza stagione, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

L’amica geniale 3: la trama

E’ Storia di chi fugge e di chi resta ad aver ispirato la trama di L’amica geniale 3 (il libro è il terzo e penultimo romanzo dalla saga letteraria firmata da Elena Ferrante su cui la serie TV è basata). La terza stagione riprenderà esattamente dal punto in cui era terminata la seconda, con Lila che si arrangia come può, con lavori umili e faticosi, per crescere da sola il figlio. Lenù è invece proiettata verso un futuro che sembra essere ricco di opportunità per lei ma che non sembra darle la felicità che cerca.

Anche se a tratti distanti tra loro, le due ragazze continueranno a essere legato da un rapporto speciale che arriverà però a un certo punto a un punto di svolta quando ormai diventano adulte.

L’amica geniale 3 stagione: il cast

In L’amica geniale 3 le attrici protagoniste sono sempre Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che tornano rispettivamente a vestire i panni di Lila e Lenù.

Nel corso degli otto episodi della terza stagione, che Rai 1 trasmette sempre in quattro puntate in altrettante serate (come detto in precedenza per L’amica geniale l’uscita è prevista per il 2022), ritroveremo anche Anna Rita Vitolo, Luca Gallone Amma Villa, Antonio Milo, Alessio Gallo, Antonio Bonanno, Giovanni Amura, Gennaro De Stefano e diversi altri protagonisti delle prime due stagioni.