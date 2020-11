La terza stagione de L’Allieva è terminata con il matrimonio tra Alice e Claudio: ora i fan si chiedono se la stagione 4 ci sarà o no.

La terza stagione de L’Allieva si è conclusa con un lieto fine: Alice e Claudio si sono riappacificati e si sono anche sposati, Giacomo è stato prosciolto dalle accuse di omicidio. Ora i tanti fan della fiction di Rai Uno – che ha avuto anche nella terza stagione una media di share superiore al 20% – si stanno domanda se una quarta stagione di sarà o se quelli andati in onda domenica 8 novembre sono stati gli ultimi episodi in assoluto. Purtroppo non arrivano buone notizie su questo fronte: L’Allieva molto difficilmente tornerà con nuovi episodi.

L’Allieva 4 ci sarà?

In un’intervista rilasciata a Io Donna, la grande protagonista de L’Allieva, ovvero Alessandra Mastronardi, ha escluso che la serie TV possa tornare con una quarta stagione.

Alessandra Mastronardi

“Io e Lino Guanciale abbiamo deciso di mettere un punto. A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni…Basta!” ha spiegato l’attrice. Ha Sorrisi TV e Canzoni ha però aggiunto: “Mai dire mai, non chiudiamo subito tutte le porte”.

Anche l’altro protagonista de L’Allieva, Lino Guanciale, a TvBlog ha spiegato che difficilmente la fiction tornerà con una quarta stagione: “Se io e Alessandra Mastronardi abbiamo deciso di fare la terza stagione è perché ci abbiamo visto delle possibilità di raccontare cose nuove e diverse. Credo si sia fatto un buon lavoro nel chiudere tanti fili della storia. Per il resto vedremo”.

Che ci siano però poche possibilità che L’Allieva torni con la stagione 4 lo ha confermato anche Sergio Assisi, l’interprete di Giacomo Conforti, a Tele Sette: “L’Allieva è molto amata e l’ho fatta con piacere anche se, non lo nascondo, entrare come comprimario in una serie alla sua terza e, per giunta, ultima stagione non è proprio il massimo”.