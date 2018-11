Alcune curiosità sulla carriera e sulla vita privata di Jimmy Ghione: da quella volta che è stato aggredito fino alla separazione da Tania Paganoni.

Gianluigi Ghione, conosciuto come Jimmy Ghione, è uno dei personaggi televisivi italiani più amati e conosciuti. Nato il 21 gennaio 1964 a Torino sotto il segno dell’acquario, ha ricevuto la notorietà come conduttore e inviato di Striscia La Notizia, il telegiornale satirico in onda su Italia 1 con cui ha cominciato a lavorare nel 1998. Scopriamo alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Le curiosità sull’inviato di Striscia la Notizia

– Ghione non è stato uno studente modello: ha cambiato oltre 10 istituti a torino e alla fine ha conseguito la maturità in un istituto svizzero per geometri.

– Terminati gli studi Ghione ha tentato di diventare calciatore.

– Ha tentato anche di diventare attore. Negli anni 80 si è trasferito in Florida, dove ha studiato recitazione, più tardi è tornato in Italia dove ha ottenuto diverse parti per ruoli minori in alcune produzioni locali. Nessuna di queste ha però ricevuto riscontri positivi.

– Ha preso parte anche ad un film thriller erotico, Delitti a luci rosse del 1996.

– Jimmy Ghione è tifoso del Torino.

– I servizi di Ghione per Striscia La Notizia si svolgono soprattutto nell’area di Roma.

– Nel suo primo servizio per Striscia la Notizia, Jimmy Ghione si è occupato di un servizio sui test antidoping per i calciatori.

– Nel 2012 l’inviato è stato aggredito da un medico che stava intervistando sempre per il telegiornale satirico a proposito di alcune molestie che i pazienti del dottore avrebbero raccontato di aver subito da lui.

Jimmy Ghione: la vita privata

Il conduttore di Striscia la Notizia è stato sposato dal 2003 al 2015 con Tania Paganoni da cui si è separato dal 2016 e con cui ha avuto due figli: Federico e Gabriele. Su Instagram Jimmy ama condividere scatti e post in compagnia dei due, ma anche altre sue passioni, come quella per lo sport o per le moto!

La notizia della separazione tra Tania e Jimmy è arrivata un anno dopo la rottura, quando Ghione ha ammesso pubblicamente di essersi separato e di soffrire moltissimo per l’accaduto.

Fonte foto: Instagram.com/jimmyghione/