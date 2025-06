Jacqueline Luna Di Giacomo racconta la sua lotta con la sindrome dell’impostore: “Non mi sento mai abbastanza”.

“Non mi sento mai abbastanza” è la confessione a cuore aperto che Jacqueline Luna Di Giacomo ha condiviso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. La giovane influencer e imprenditrice, seguita da oltre 600 mila persone e compagna del cantante Ultimo, ha voluto parlare dei suoi dubbi e dei suoi sentimenti di inadeguatezza. Parole forti e autentiche, che hanno colpito molti dei suoi follower e rilanciato una riflessione comune sulla sindrome dell’impostore. Scopriamo che cosa ha detto.

Jacqueline e la sindrome dell’impostore

La sindrome dell’impostore è quella sensazione costante di non meritare i propri successi, pur avendo prove concrete del contrario.

Come molti giovani e meno giovani, Jacqueline Luna Di Giacomo si è ritrovata a fare i conti con questo peso invisibile.

In una storia su Instagram, condividendo un post di The Vision, la 25enne ha ammesso: “Non sentirmi mai abbastanza è sia la mia forza che la mia rovina. È ciò che mi spinge a fare e a creare, ma che al tempo stesso mi sussurra che sto fingendo“.

Il messaggio di Jacqueline è una riflessione sincera sulla vulnerabilità e sulla forza dei sentimenti umani. A dispetto dei suoi successi – una relazione solida, un figlio, un brand di moda personalizzata e una carriera come influencer seguita da centinaia di migliaia di persone – la ragazza rivela di lottare ogni giorno con l’insicurezza e il senso di inadeguatezza.

La fragilità delle celebrità

Le sue parole sono un esempio per tanti ragazzi e ragazze che si sentono intrappolati nello stesso “ciclo infinito” tra fare e dubitare, e rappresentano un invito ad accettare e trasformare la propria vulnerabilità in coraggio e determinazione.

Ma Jacqueline non è l’unico personaggio famoso a soffrire della sindrome dell’impostore. Tra i personaggi più noti che hanno manifestato questo malessere ci sono Meryl Streep, Michelle Obama e anche Justin Bieber.