Chi è Ivan Gonzalez: i gossip, i flirt e 4 curiosità sul giovane tronista

Scopriamo cosa c’è da sapere su Ivan Gonzalez: i gossip e i flirt amorosi dell’influencer spagnolo che ha avuto un flirt con Paola Caruso!

Nato il 17 gennaio 1992 (Capricorno), Ivan Gonzalez è un influencer molto noto in Italia e in Spagna. Oltre che il fisico statuario e il fascino del giovane spagnolo, in Italia fa parlare di sé per un flirt con la showgirl Paola Caruso e poi, più tardi, per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, dove sembra che avrebbe conquistato il cuore della showgirl stellare Valeria Marini.

Scopriamo cosa c’è da sapere sull’influencer e sulla sua vita sentimentale, passando per i gossip e le curiosità!

La vita privatata di Ivan Gonzalez: supervivientes (e Paola Caruso)

Per quanto riguarda la vita privata, Ivan Gonzalez ha preso parte al reality Supervivientes (la versione spagnola dell’Isola dei Famosi), durante il quale ha fatto breccia nel cuore della showgirl italiana Paola Caruso. Nonostante i due siano stati pizzicati insieme anche una volta usciti dal programma, tra loro non ci sarebbe stato altro che un breve flirt.

Nel 2018 Ivan Gonzalez entra a far parte del cast di Temptation Island Vip; il suo coinvolgimento sentimentale con Valeria Marini è evidente e lui, da buon tentatore, riesce nel suo scopo: conquistare la bella Valeria.

Dopo la trasmissione, i due ufficializzano la loro relazione. Ma le cose non sembrano andare come previsto, perchè dopo pochi mesi lui diventa tronista di Uomini e Donne – dopo l’abbandono di Mara Fasone.

4 curiosità su Ivan Gonzalez

– In Spagna è conosciuto come il nome di El Pollito.

– Adora i tatuaggi e ne ha svariati su tutto il corpo: sul braccio sinistro una geisha, un’ancora su un dito, un grosso insetto al centro del petto.

– Ha vissuto un’infanzia difficile, come ha raccontato durante l’esperienza televisiva vissuta sull’isola. È cresciuto senza la madre potendo contare solo sull’appoggio e la guida dei nonni Vittoria e Juan. All’età di 18 anni ha incontrato il padre.

– Pratica sport assiduamente e su Instagram è solito mettere in mostra gli addominali scolpiti.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ivangoonzalez_/