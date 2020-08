Mara Maionchi, Joe Bastianich, Frank Matano e Federica Pellegrini sono stati confermati come giudici dell’undicesima edizione di Italia’s Got Talent.

A settembre partiranno le audizioni dell’undicesima stagione di Italia’s Got Talent ma, nel frattempo, è arrivata una notizia importante per quel che riguarda conduttori e giudici del programma: Lodovica Comello è stata confermata alla guida del programma e, insieme a lei, sono stati confermati anche i quattro giudici che abbiamo potuto vedere nell’ultima edizione: Mara Maionchi, Joe Bastianich, Frank Matano e Federica Pellegrini. Il programmo, come sempre dal 2016, sarà trasmesso in prima serata da TV 8.

Italia’s Got Talent 2021: i giudici

I buoni dati di ascolto fatti registrare nell’ultima edizione, con uno share intorno al 7,5%, è alla base della decisione da parte della produzione di confermare la stessa squadra vista lo scorso anno. Per l’ex giudice di Masterchef, Joe Bastianich, si tratta della seconda edizione in questo programma.

Italia’s Got Talent 2020

Mara Maionchi e Federica Pellegrini, grazie a questa conferma, arrivano invece entrambe alla terza edizione, dopo che nel 2019 avevano sostituito Nina Zilli e Luciana Littizzetto. Il veterano del gruppo è Frank Matano, che rivedremo dietro al bancone della giuria per la sesta volta consecutiva. Per Lodivoca Comello, invece, la prossima sarà la quinta edizione da conduttrice.

Italia’s Got Talent 2021: le audizioni

Le audizioni della prossima edizione di Italia’s Got Talent si svolgeranno a settembre a Roma, per l’esattezza negli studi di Cinecittà che permettono il rispetto delle varie normative anti-contagio. Il pubblico presente sarà distanziato e composto da persone delle stesso nucleo famigliare.

La scorsa edizione di Italia’s Got Talent era stata vinta dal ventriloquo Andrea Fratellini che, con il suo pupazzo Zio Tore, aveva conquistato pubblico e giuria meritandosi il premio ricevuto. Chissà in quale arte si esibirà il vincitore o la vincitrice della prossima edizione di Italia’s Got Talent.