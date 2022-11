Si parla già della prossima edizione dell’Isola dei Famosi che potrebbe vedere nel cast un altro parente di Belen Rodriguez. Ecco chi.

Manca ancora del tempo alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che partierà nel 2023 ma già arrivano le prime voci su chi potrebbe essere nel cast del reality che sarà condotto, ancora, da Ilary Blasi. In modo particolare spiccano le indiscrezioni su un altro parente di Belen Rodriguez…

Isola dei Famosi: i possibili concorrenti

Belen Rodriguez

Come detto, c’è grande attesa per quella che sarà l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. In tanti si domandano chi possa esserci nel cast del noto reality. Ad anticipare alcuni dei nomi ai quali la produzione starebbe pensando è stato il magazine Nuovo, che sul suo ultimo numero ha rivelato che ci sarebbero già due corteggiamenti in atto.

Di chi si tratta? Di Dayane Mello ma soprattutto di Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez. Ebbene sì, perché la madre della showgirl argentina pare essere davvero tanto ambita e andrebbe a completare “l’intero pacchetto” dei Rodriguez in tv.

Prima di lei, infatti, a prendere parte al reality erano stati Cecilia, poi Jeremias e il padre Gustavo. L’eventuale approdo della madre dell’argentina sarebbe da una parte molto sorprendente ma dall’altra, non così tanto.

Veronica Cozzani aveva dichiarato proprio lo scorso aprile che non avrebbe mai partecipato ad alcun reality, al contrario di quanto fatto dagli altri parenti. Questa promessa l’aveva fatta nel corso del format Isola Party, il programma condotto dal futuro genero Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Staremo a vedere se alla fine cederà alle lusinghe di Mediaset e dell’Isola.

Da sottolineare come la prossima edizione della trasmissione potrebbe essere davvero molto infuocata dato che si tratterà del ritorno in tv di Ilary Blasi dopo la separazione da Totti. Ne vedremo delle belle…

Di seguito un vecchio post Instagram della madre di Belen:

