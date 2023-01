Grande attesa per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi: Ilary Blasi pensa ad un cast stellare con novità tra inviato e naufraghi.

Non manca tantissimo per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, anche in questo 2023, sarà condotta da Ilary Blasi. Il programma dovrebbe partire nel mese di aprile e sono già diversi i rumors relativamente a chi sarà protagonista, tra i naufraghi ma anche tra i “collaboratori” della presentatrice.

Isola dei Famosi, ecco chi vuole Ilary Blasi

Ilary Blasi

Non essendoci ancora comunicazioni ufficiali a proposito della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, va detto che tutte le anticipazioni che arrivano sono solo indiscrezioni. Qualcosa di vero, però, come sempre, è normale che ci sia. In tal senso, di recente si è parlato di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, già visto in diversi programmi in tv. Il suo nome è gettonato ma pare che Ilary Blasi ne voglia uno ancora di maggiore spessore.

Chi? Can Yaman! Esattamente. Nuovo Tv spiega come la ormai ex moglie di Francesco Totti starebbe facendo il possibile per avere il turco nel suo programma. Impresa che sembra davvero difficile sia per gli impegni dell’uomo tra tv e cinema sia per quello che sarebbe il suo cachet, piuttosto elevato.

Per quanto riguarda i futuri naufraghi, i nomi sono davvero tanti. Al momento pare che i concorrenti in lizza per l’Isola dei Famosi 2023 possano essere Alex Belli e Delia Duran, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Pamela Prati e Marco Bellavia, almeno nel caso in cui dovesse essere confermato il format a coppie. Non è esclusa poi la partecipazione di Dayane Mello e Alessia Macari.

A questo punto non resta che essere pazienti e vedere se nel corso delle settimane usciranno informazioni e indizi concreti.

Di seguito, invece, l’ultimo post Instagram della passata edizione col vincitore:

