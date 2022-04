La nuova naufraga dell’Isola dei Famosi potrebbe essere Beatriz Marino? Il gossip incalza e pare che sull’isola di Cayos Cochino potrebbe esserci un confronto fra ex: infatti, la giovane è stata fidanzata con il modello Roger Balduino.

Pare che la giovane abbia da dire ulteriori cose al suo ex Roger Balduino: nonostante ci sia stat un chiarimento in studio con Ilary Blasi, pare che la donna abbia ancora altri pensieri da esternare. Una foto del modello:

Per questo si rincorre, da diversi giorni, la notizia che la Marino potrebbe entrare a far parte del cast di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022.

Ilary Blasi ha proposto a Beatriz di volare in Honduras per avere un confronto a quattr’occhi con l’ex ma anche con Estefania.

Si tratterà solo di una semplice chiacchierata o la giovane diventerà la nuova naufraga dell’edizione 2022 dell’Isola? Questa è la domanda che si pongono in molti in questo momento. Attualmente, si parla solo di indiscrezioni: dovremo, infatti, attendere un’eventuale conferma ufficiale da parte del programma.

