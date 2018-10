A soli 23 anni è una pastry chef di successo: ecco chi è Isabella Potì, uno dei giudici del nuovo programma “la casa degli chef” targato rai 2.

Isabella Potì, nonostante la sua giovanissima età, è una delle pasticcere più famose non solo in Italia, ma in tutta Europa. La sua professionalità, la sua determinazione e la sua delicatezza hanno conquistato il cuore (e la gola) di molti italiani che l’hanno potuta conoscere principalmente come giudice esterno di MasterChef Italia 7. Nel 2017, non a caso, viene inserita da Forbes tra i 30 giovani personaggi da tenere d’occhio nell’anno successivo. Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Chi è Isabella Potì: biografia della chef

Nel 1995 a Roma, da padre pugliese e da madre polacca, nasce Isabella Potì. Conosciamo poco della sua infanzia, ma sappiamo molto bene quanto sia stata determinata nel voler frequentare scuole prestigiose di cucina. La sua carriera inizia a Londra, presso Claude Bosi per poi spostarsi in Spagna da Paco Torreblanca e Berasategui.

Nel 2015 ritorna in patria per una nuova avventura: conosce i fratelli Pellegrino, Floriano e Giovanni, per poi diventare a tutti gli effetti la sous chef e pasticcera del Bros di Lecce. Di recente, insieme al suo collega, ha ricevuto il premio come “The Best Chef Awards”.

Isalbella Potì: la carriera in tv

Dopo essere diventata chef emergente per il Sud Italia 2016, il suo successo le permette di diventare giudice esterno di MasterChef Italia per un solo giorno e di lavorare con brand di successo. La possiamo vedere su la7 presso il programma “Gustibus” e, a partire da novembre 2018, prenderà il posto come giudice per il nuovo programma targato Rai2 “La casa degli chef”. Al suo fianco vedremo lo chef Andrea Berton e Philippe Lèveillè.

Vita privata di Isabella Potì

La giovane romana adottata dalla Puglia si definisce una ragazza cinica, appassionata e determinata. È felicemente fidanzata con il suo collega Floriano Pellegrino. I due, oltre ad avere una relazione lavorativa e professionale, hanno intrapreso anche un contatto sentimentale. Durante il tempo libero, si dedica alla palestra per mantenersi in forma: sul profilo Instagram di Isabella Potì possiamo vedere alcuni scatti durante gli allenamenti.

Curiosità sulla pastry chef leccese

-Aveva soli 9 anni quando ha capito cosa voler diventare da grande. Il suo obiettivo lo ha decisamente raggiunto!

-Il suo motto è “carpe diem”.

-Il dolce che la rappresenta è il soufflè, come lei stessa afferma “è un dolce che può essere fatto in mille modi e avere mille variabili che lo rendono unico e personalizzato”.

Fonte foto: https://www.facebook.com/isabellapastrylover/