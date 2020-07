Will Smith è il protagonista del film fantascientifico Io, robot, tratto dal romanzo di Isaac Asimov. Ecco il cast, la trama e le curiosità sulla pellicola.

Isaac Asimov uno dei più grandi scrittori di fantascienza della storia della letteratura, oltre che essere autore di numerosi volumi di divulgazione scientifica. Tra le sue opere c’è anche Io, robot da cui è stato tratto l’omonimo film uscito nelle sale cinematografiche nel 2004 e diretto da Alex Proyas. La pellicola è ambientata nella Chicago del 2035, in cui i robot positroni sono diventati comuni in varie parti del mondo. Vediamo ora quali sono le location scelte e successivamente utilizzate dal regista e dai produttori per girare questa pellicola.

Io, robot: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista principale di Io, robot, il detective Del Spooner, è Will Smith. Il celebre attore americano è affiancato nel film da Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Chi McBride, Shia LaBeouf, Jerry Wasserman, Fiona Hogan, Peter Shinkoda, David Haysom e Scott Heindl.

Will Smith

Io, robot: tra film e romanzo tante differenze

Con il suo Io, robot il regista Alex Proyas non ha fatto un vera e proprio lavoro di trasposizione cinematografica di quanto scritto da Isaac Asimov. Sono infatti tante le differenze tra il film e l’opera letteraria.

Alcuni dei concetti del film, ad esempio, appartengono ad altre opere e romanzi scritti sempre da Asimov, in particolare sono gli altri romanzi appartenenti sempre al Ciclo dei robot ad aver ispirato diverse scene della pellicola di Alex Proyas.

Il personaggio della dottoressa Calvin nel film è poi molto diversa da quello del romanzo. Anche Lawrence Robertson appare differente. Nel film è poi presente un omaggio allo scrittore: il gatto del professor Lanning si chiama Asimov, come si può leggere dalla targhetta che porta al collo.