Tratto dall’omonimo romanzo di Joao Moyes, Io prima di te è un film drammatico con protagonisti Emilia Clarke e Sam Claflin: ecco le location.

Nel 2012 è uscito nelle librerie il romanzo di Jojo Moyes Io prima di te, che racconta la storia di Louisa Clarke e Will Traynor: lei è una ragazza inglese dalla vita umile che viene assunta dalla famiglia Traynor per assistere rimasto paralizzato dopo un incidente. Will soffre per il non avere più la vita di prima e ha deciso di andare in una clinica per il suicidio assistito in Svizzera. Quattro anni dopo l’uscita del romanzo, la regista Thea Sharrock ha realizzato la versione cinematografia di Io prima di te: vediamo ora quali sono le location.

Io prima di te: le location del film

La città in cui vivono la famiglia Traynor e i Clark è Pembroke, in Galles. Qui sono state girate anche le scene del castello e quelle di Lou quando lavora al The Buttered Bin Café.

EMILIA CLARKE

Le abitazioni delle due famiglie che vediamo nel film non si trovano però a Pembroke: le scene degli esterni della casa della famiglia di Traynor sono state invece girate presso l’abbazia di Whytham, una casa padronale privata che si trova nell’Oxfordshire. Le sequenze degli esterni della casa dei Clark sono state invece girate ad Harrow (Londra).

In Io prima di te, per la clinica svizzera per il suicidio assistito è stata invece utilizzata una casa privata che si trova a Esher. La Chenies Manor House nel Buckinghamshire ha invece ospitato le scene del ricevimento di nozze a cui partecipano Lou e Will.

Molte scene degli interni di Io prima di te sono state realizzate negli studi Pinewood di Londra.

Io prima di te: il cast del film

I due protagonisti principali del film, Lou Clark e William Traynor sono rispettivamente interpretati da Emilia Clarke e da Sam Claflin. Nel cast del film sono inoltre presenti Janet McTeer, Charles Dance, Brendan Coyle e Jenna Coleman.