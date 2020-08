Innamorato pazzo è stato uno dei film italiani di maggiore successo negli anni ’80: ecco quali sono le location della commedia con Adriano Celentano.

Oltre che essere, insieme a Mina, il cantante italiano che ha venduto il maggior numero di dischi, Adriano Celentano è anche uno degli attori più amati nel Bel Paese: lo dimostra il successo che hanno avuto le tante pellicole nelle quali ha lavorato tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’90. Tra queste c’è anche la commedia Innamorato pazzo, uscita nelle sale cinematografiche nel 1981 e capace di diventare il film campione d’incassi della stagione 1981/1982, oltre che essere uno dei più visti di sempre in Italia. Vediamo ora quali sono le location della commedia diretta da Castellano e Pipolo.

Innamorato pazzo: le location del film

Pur essendo ambientato a Roma, gran parte di Innamorato pazzo è stato girato altrove. Quella che viene presentata come l’Ambasciata di Saint Tuilipe, ad esempio, è in realtà Villa Olmo di Como e si trova sul Lago. Lago che nelle riprese del film non viene ovviamente mai inquadrato.

Adriano Celentano

L’esterno della casa del protagonista, Barnaba, si trova invece a Milano mentre il cortile interno a Roma. A Milano c’è anche il deposito dell’ATM che viene presentato come quello dell’ATAC di Roma.

Tra le location più facilmente riconoscibili del film ci sono poi i Fori Romani con i resti della Basilica di Santa Giulia.

Innamorato pazzo: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista di Innamorato pazzo, Barnaba Cecchini, è interpretato da Adriano Celentano. Nel cast del film troviamo poi anche Ornella Muti nei panni della principessa Cristina, Adolfo Celi e Milla Sannoner in quelli del re e della regina dell’immaginario stato di Saint Tulipe.

Completano il cast di Innamorato pazzo Corrado Olmi, Franco Diogene, Dino Cassio, Tiberio Murgia, Fulvio Mingozzi, Enzo De Tomma e Jimmy il Fenomeno.