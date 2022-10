Ilary Blasi sembrava intenzionata a lasciare la tv dopo le ultime vicende familiari: nelle ultime ore è arrivata la decisione definitiva su L’Isola dei famosi.

La conduzione de L’Isola dei famosi 2023 sembrava essere in bilico. Dopo essere finita al centro del gossip per la clamorosa separazione da Francesco Totti, si vociferava che Ilary Blasi fosse intenzionata a prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo. La ex lady Totti, infatti, stava meditando di rimanere lontana dalle scene in attesa che l’attenzione mediatica nei suoi confronti scemasse. Ma nelle ultime ore, qualcosa potrebbe essere cambiata…

Ilary Totti, futuro in tv dopo la separazione da Totti

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Ilary Blasi era certa di lasciare – almeno momentaneamente – la conduzione de L’Isola dei famosi dopo la separazione da Totti.

Ma ad intervenire in sostegno dell’amica ci sarebbe stata Silvia Toffanin, compagna del presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Le due, legate da una profonda amicizia che risale ai tempi in cui lavoravano come Letterine di Passaparola, si sarebbero sostenute a vicenda, fino all’ultimo gesto della conduttrice di Verissimo.

Silvia Toffanin ha “spinto e supportato” Ilary, che ha così “scelto di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone de L’Isola dei famosi”.

Si inizia, dunque, a lavorare per la formazione del cast del reality show.

