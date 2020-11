Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini tornano con gli episodi della stagione 2 de Il silenzio dell’acqua: le anticipazioni delle puntate.

I quattro episodi della prima stagione de Il silenzio dell’acqua, andati in onda nel 2019, hanno conquistato il pubblico di Canale 5 tanto che la Mediaset ha deciso di prolungare la serie TV per una seconda stagione. Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini tornano quindi a vestire i panni del vicequestore Andrea Baldini e della sua collega Luisa Ferrari: i due si troveranno di fronte a nuovi misteri da svelare. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla stagione 2 di Il silenzio dell’acqua.

Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni e la trama

La storia raccontata nei nuovi episodi de Il silenzio dell’acqua inizia con il ritrovamento di due cadaveri in un bosco: quello di una madre e di suo figlio. A essere scampata alla morte è invece l’altra figlia, Giulia, una bambina che viene trovato in stato shock nel bosco.

Giorgio Pasotti

Andrea e Luisa indagheranno su questo duplice omicidio, allo stesso tempo dovranno però fare i conti con alcuni cambiamenti nella loro vita. Vedremo una Luisa diversa, dopo che questa inizia a prendersi cura della piccola Giulia. Anche Andrea dovrà fare i conti con una novità: il ritorno della sua ex compagna.

Il silenzio dell’acqua 2: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, i protagonisti de Il silenzio dell’acqua 2 sono sempre Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, che tornano a interpretare Andrea Baldini e Luisa Ferrari.

Confermati anche Valentina D’Agostino nei panni di Anna Mancini e Carlotta Natoli in quelli di Maria. Ma con la nuova stagione, come sempre accade nelle varie serie TV, ci saranno anche delle new entry. Nel caso de Il silenzio dell’acqua i volti nuovi della stagione 2 sono quelli di Barbara Chichiarelli, Martina Gatti, Margherita Laterza, Jessica Claudia, Giorgia Cardaci.