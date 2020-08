Tra i tanti film diretti e interpretati da Leonardo Pieraccioni c’è anche Il pesce innamorato: ecco quali sono le location della pellicola.

Il pesce innamorato è stato uno dei film usciti nelle sale cinematografiche nel periodo delle vacanze di Natale del 1999. Diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, la commedia ebbe un buon successo da parte del pubblico riuscendo a incassare ai botteghini l’equivalente di circa 10 milioni di euro (all’epoca in Italia c’era ancora la Lira). Il protagonista del film è Arturo, un falegname che scrive un libro di successo per bambini e si innamora di Matilde. I due, dopo aver trascorso una notte insieme, si allontanano. Arturo costruisce una casa di legno con il tetto rosso e il camino azzurro in un bosco: dopo più di un anno dall’ultimo incontro con Matilde, la ragazza si rifà viva con un bambino ma non sa chi sia il padre.

Il pesce innamorato: le location del film

La pittoresca casa di legno con il tetto rosso e il camino azzurro che caratterizza il film è stata costruita nel bosco di Camaldoli, in provincia di Arezzo. Come in quasi tutti gli altri film di Leonardo Pieraccioni, anche in Il pesce innamorato la Toscana ha un ruolo chiave.

Leonardo Pieraccioni

Non a caso tra le location della commedia troviamo anche Firenze e la zona della campagna intorno a Poppi. Alcune scene del film sono poi state girate anche a Roma e a Venezia.

Il pesce innamorato: il cast del film

Oltre al già citato Leonardo Pieraccioni, che interpreta il protagonista Arturo. Nel cast di Il pesce innamorato troviamo anche Yamila Diaz nei panni di Matilda.

Hanno poi lavorato al film anche Paolo Hendel, Rodolfo Corsato, Gabriella Sessione, Patrizia Loreti, Sergio Forconi, Don Lurio, Dario Ballantini, Vincenzo Versari, Umberto Fontani, Rsanna Susini, Haruhiko Yamanouchi e Angelo Russo.