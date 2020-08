Un’albicocca è il 6° e ultimo film della seconda stagione de Il giovane Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola della serie TV.

Un’albicocca è l’ultimo film della seconda stagione de Il giovane Montalbano. In quest’ultima indagine, scritta sempre da Andrea Camilleri, il neo commissario di Vigata sta ultimando i preparativi per il suo trasferimento a Genova, per stare vicino alla fidanzata Livia. Montalbano, mentre in auto proprio con la compagna, nota un’auto che è finita in fondo a una scarpata: alla guida c’era una ragazza. La scientifica scopre però che la donna è stata uccisa prima dell’incidente e che aveva in bocca un osso di albicocca, frutto al quale era allergico. Montalbano sarà quindi chiamato a fare luce su questo omicidio prima di lasciare la sua Sicilia. Forse.

Un’albicocca: le location del film de Il giovane Montalbano

Anche le riprese de Un’albicocca, così come quelle di tutti gli altri film che compongono la serie TV Il giovane Montalbano, sono state effettuate in vari luoghi della Sicilia, esattamente come avviene per le varie puntate della serie TV Il Commissario Montalbano.

Fonte foto: https://www.facebook.com/ilgiovanemontalbano/

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Non va poi dimenticato il palazzo del Comune di Scicli, che in TV lo conosciamo come il commissariato di polizia nel quale lavora Salvo Montalbano.

Un’albicocca: il cast del film de Il giovane Montalbano

A interpretare il giovane commissario Montalbano è Michele Riondino. Alessio Vassallo è il vice Mimì Augello, Beniamino Marcone impersona invece l’ispettore Giuseppe Fazio. L’agente Agatino Catarella, altro storico personaggio della saga del commissario Montalbano, è invece interpretato da Fabrizio Pizzuto.

In aggiunta agli attori del cast principali, elencati in precedenza, ne Un’albicocca hanno recitato anche Mariela Garriga, Claudio Castrogiovanni, Lucia Cammalleri e Zoe Tavarelli.

Fonte foto: https://www.facebook.com/ilgiovanemontalbano/