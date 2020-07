La stanza numero due è il 2° film della seconda stagione de Il giovane Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola della serie TV.

La stanza numero due è il secondo film della seconda stagione de Il giovane Montalbano, la serie TV ideata da Andrea Camilleri che racconta le prime indagini del celebre commissario dopo essere giunta nell’immaginaria cittadina di Vigata. In La stanza numero due Montalbano è chiamato a condurre una duplice indagine, il tutto mentre proseguono i preparativi per il suo matrimonio con Livia: la prima è su un incendio di natura dolosa di un hotel, nella quale perde la vita un uomo, la seconda riguarda un’esecuzione di stampo mafioso di un uomo dei Cuffaro.

La stanza numero due: le location del film de Il giovane Montalbano

Le riprese dei vari film de Il giovane Montalbano sono state effettuate in vari luoghi della Sicilia, esattamente come avviene per le puntate de Il Commissario Montalbano.

Fonte foto: https://www.facebook.com/ilgiovanemontalbano/

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Non va poi dimenticato il palazzo del Comune di Scicli, che in TV lo conosciamo come il commissariato di polizia nel quale lavora Salvo Montalbano.

La stanza numero due: il cast del film de Il giovane Montalbano

A interpretare il giovane commissario Montalbano è Michele Riondino. Alessio Vassallo è il vice Mimì Augello, Andrea Todona impersona invece l’ispettore Carmine Fazio. L’agente Agatino Catarella, altro storico personaggio della saga del commissario Montalbano, è invece interpretato da Fabrizio Pizzuto.

Agli attori del cast principale, in La stanza numero due troviamo poi anche Enrico Lo Verso, Antonio Alveario e Nicola Rignanese.

Fonte foto: https://www.facebook.com/ilgiovanemontalbano/