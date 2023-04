Chi sono i contadini di Il contadino cerca moglie 2023? E quali sono le location di questa edizione? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Giovedì 27 aprile 2023 inizia una nuova edizione del dating show più Green della televisione italiano: parliamo ovviamente di Il contadino cerca moglie 2023. In realtà non si tratta di un vera e propria prima puntata ma è più che altro è una sorta di prequel che permette ai telespettatori e alle telespettatrici di conoscere i vari contadini protagonisti di questa edizione. Una volta visti e conosciuti sarà possibile scrivergli e candidarsi per conoscerli di persona. Vediamo allora chi sono e dove sono i contadini di Il contadino cerca moglie 2023, che anche in questa edizione è condotto da Gabriele Corsi.

Il contadino cerca moglie 2023: i protagonisti

Giulia: è l’unica contadina di questa edizione di Il contadino cerca moglie. Ha 29 anni, addestra i cavalli ed è alla ricerca di un uomo che non la faccia annoiare.

Paolo: ha 28 anni e lavora nella fattoria di famiglia insieme ai suoi genitori, al fratello gemello e alla nonna, che tiene ben stretto il segreto della sua ricetta dei tortellini.

Davide: anche Davide, così come Roberto, ha 28 anni. Adora stare all’aria aperta con le sue mucche e preparare il formaggio. Per qualche anno ha lavorato in città ma poi deciso di tornare tra la natura e riprendere in mano l’azienda di famiglia.

Roberto: è più grande rispetto ai precedenti contadini che abbiamo presentato. Ha 45 anni, un matrimonio fallito alle spalle, ed è soprannominato “Il gigante buono” per la sua mole.

Alfonso: anche Alfonso ha 45 anni. E’ un contadino elegante e il particolare e ricercato look lo caratterizza.

Gianluca: ha invece 28 anni e oltre che la passione per i suoi vitigni che coltiva ha una grande passione anche per i trattori.

Filippo: è un ragazzo testardo, diretto e risoluto ma si definisce anche un uomo molto romantico. Ha 31 anni.

Giuseppe: è l’ultimo componente del cast di Un contadino cerca moglie 2023. Ha 40 anni e dopo aver lavorato a lungo in città ha deciso di ritardi in campagna per coltivare melograni e ulivi

Il contadino cerca moglie 2023: le location

Ma dove si trovano le fattorie, i casolari, i campi coltivati e i pascoli dei contadini di Il contadino cerca moglie 2023?

Giulia è di San Pietro ad Lacum, in provincia di Teramo. Paolo è invece un contadino romagnolo, per incontrare Roberto bisogna spostarsi a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia. In provincia di Sondrio, a Buglio in Monte, troviamo invece c’è Davide.

Alfonso abita in Campania, tra il mare e i campi. Gianluca è invece un contadini veneto, Filippo è di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Infine, Giuseppe è di Barletta.

