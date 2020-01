Heidi, ecco dove sono i monti che ‘sorridono’: le location del film

Viaggio alla scoperta dei luoghi di Heidi, visti nel film del 2015 di Alain Gsponer: una delle ultime pellicole in cui ha lavorato Bruno Ganz

“Heidi, Heidi, ti sorridono i monti” cantava Elisabetta Viviani nella celebre sigla del cartone giapponese che ha accompagnato milioni di bambini. Ma dove quei monti e quel “mondo fantastico” (per citare sempre la sigla) che abbiamo potuto vedere, oltre che nella versione animata, anche nel film del 2015 di Alain Gsponer? In Svizzera, ovviamente, ma per essere più precisi nel canton Grigioni (il più grande dei 26 che caratterizzano il Paese elvetico e l’unico ufficialmente trilingue: tedesco, italiano e romancio).

Heidi: le location dove è stato girato il film

La versione di Heidi diretta da Alain Gsponer, ispirata direttamente dal celebre romanzo di Johanna Spyri, ha ispirato la realizzazione di Heidiland, un’intera area turistica ispirata proprio ai luoghi della protagonista del film (tra questi c’è anche la casa di Heidi, che in realtà è quella di Johanna Spyri e si trova a Maienfeld).

Tornando però al film, quei verdissimi prati dove vediamo gli animali pascolare sono quelli del parco Beverin e quelli dell’area intorno al lago Lai da Vons: proprio intorno a questo incantato specchio d’acqua della Svizzera, situato a circa 2.000 metri d’altezza, che sono state girate alcune delle scene più belle del film. La troupe del film si è poi spostate in alcuni comuni sempre del canton Grigioni e ha continuato il proprio lavoro a Bergün e a Rheinwald.

Heidi, l’attrice è del canton Grigioni per… questioni di dialetto

Il regista Alain Gsponer e i produttori non hanno voluto lasciare nulla al caso per il proprio film: anche per questo motivo il ruolo della piccolo Heidi è stato affidato a Anuk Steffen, una giovane attrice originaria di Coira (città situata sempre nel canton Grigioni) in modo che potesse parlare lo stesso dialetto che realmente si parla in quei luoghi e che dovrebbe quindi parlare anche Heidi.

Restando in tema attori, da segnalare che nel film a interpretare il ruolo del Nonno di Heidi è Bruno Ganz: per la star del cinema svizzero, morto il 16 febbraio del 2019, si è trattata di una delle sue ultime parti.

