“Chiama! Anche se è tardi tu… Chiama”: le frasi più belle da Harry ti presento Sally

Dalla dichiarazione d’amore più bella di tutti i tempi, alla famosa scena ‘del ristorante’: Harry ti presento Sally è un film che ha segnato un’epoca. Quali sono le frasi più famose?

Harry ti presento Sally è la dimostrazione che un film del 1989, una commedia romantica che indaga sul rapporto d’amicizia tra uomo e donna, riuscirà a divertire e commuovere per sempre. La pellicola racconta dei due protagonisti, Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan) appunto, che si conoscono grazie a un lungo viaggio in macchina, quando lei gli dà un passaggio da Chicago a New York. Il fil rouge è loro amicizia, condita dalla loro continua ricerca dell’amore e da una domanda: è possibile per una donna e un uomo essere solo amici (senza sesso, paure, gelosie, e mancanza di fiducia)? Harry e Sally troveranno la loro risposta durante la notte di Capodanno…

Ma perché questo film ha segnato una generazione – o più? Per le citazioni al suo interno! Quelle sull’amore, quelle divertenti, quelle che sono diventate cult: ecco le più belle frasi da Harry ti presento Sally!

Frasi d’amore di Harry ti presento Sally

• Sally: “Ti odio”.

Harry: “È un tuo problema”.

Sally: “Penso di amarti”.

Harry: “Potrei amarti”.

Sally: “Ti odio”.

Harry: “Per favore, non odiarmi”.

Sally: “Ti amo”.

Harry: “Ti amo anch’io”.

• “Sai cosa mi manca?? Mi manca l’idea di lui…” – Sally.

• “Io farò l’amore con qualcuno per fare l’amore, non certo come te che lo fai per vendetta e basta!” – Sally.

• “Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un’ora e mezzo per ordinare un panino. Amo la piccola ruga che ti si forma sul naso quando mi guardi come se fossi matto. Amo il fatto che dopo aver passato una giornata con te, possa ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E amo il fatto che tu sia l’ultima persona con la quale voglio parlare prima di addormentarmi la notte. Non è che mi senta solo, e non c’entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile” – Harry Burns in quella che viene ricordata come la più bella dichiarazione d’amore di tutti i tempi.

• “Sto dicendo che l’uomo giusto per te forse è lì che ti aspetta: e se non lo acchiappi tu lo farà qualcun’altra, e passerai il resto della tua vita sapendo che un’altra donna ha sposato tuo marito” – Marie.

• Sally: “Quando io e Jo abbiamo cominciato a uscire volevamo esattamente la stessa cosa: volevamo vivere insieme ma non ci volevamo sposare, perché ogni volta che qualcuno si sposava si rovinava la relazione. In pratica niente più sesso. È vero! È uno di quei segreti che nessuno ti dice! Vedevo tutte le mie amiche che hanno figli e… cioè… ho una sola amica che ha dei figli, Alice, e lei si lamentava che lei e Gary non lo facevano più! Non si lamentava nemmeno, ora che ci ripenso! Lo diceva così, en passant. Diceva che stavano svegli tutta la notte, che erano esausti tutti e due e che i figli gli levavano ogni impulso sessuale che avessero. Io e Jo li ascoltavamo e dicevamo: ‘Quanto siamo fortunati ad avere questa meravigliosa relazione! Fare l’amore in cucina, per terra, senza paura che entrino i figli… Poter andare a Roma così, su due piedi…’ E un bel giorno ero uscita con la figlia di Alice perché le avevo promesso di portarla al circo, e in macchina giocavamo a io vedo: io vedo un marciapiede, io vedo un lampione. Lei ha guardato dal finestrino e ha visto un uomo e una donna con due figli piccoli, l’uomo ne aveva uno sulle spalle. E lei ha detto: ‘Io vedo una famiglia‘, e io ho cominciato a piangere… Non lo so, mi è presa così… Sono tornata a casa e ho detto: ‘Senti Jo, tanto non ci andiamo mai a Roma, così su due piedi…’”

Harry: “E in cucina, per terra non…”

Sally: “No, mai. C’erano certe mattonelle dure di ceramica messicana…”.

Frasi più famose di Harry ti presento Sally

• “Quando compro un libro, io leggo l’ultima pagina per prima: così, se muoio prima di finire, so quello che succede” – Harry.

• “Quello che ha preso la signorina” – la donna anziana al ristorante durante la scena dell’orgasmo simulato al ristorante.

Sally: “Allora stai dicendo che un uomo riesce ad essere amico solo di una donna che non è attraente?”

Harry: “No, di norma vuole farsi anche quella”

Sally: “Ma se lei non vuole venire a letto con te?”

Harry: “Non importa, perché il click del sesso è già scattato quindi l’amicizia è ormai compromessa e la storia finisce li”.

• Harry: “Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo […] Nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente, vuole sempre portarsela a letto”

• “Se uno ti accompagna all’aeroporto, è chiaro che è all’inizio di una storia. Ecco perché io non accompagno nessuno all’aeroporto all’inizio di una relazione […] Perché alla fine le cose cambiano, e tu non l’accompagni più all’aeroporto, e io non voglio sentirmi dire: Come mai non mi accompagni più all’aeroporto?” – Harry.

• “Sapessi come odio le feste! Ogni anno vorrei dormire dalla vigilia di Natale a dopo Capodanno!” – Harry.

• “Io ho raggiunto un punto della vita in cui ho accettato il fatto di essere solo con il mio lavoro” – Jess.

• “Chiama! Anche se è tardi tu… Chiama!” – Harry.

Frasi più divertenti del film con Meg Ryan e Billy Crystal

• Sally: “Per voi uomini è diverso: Charlie Chaplin ha avuto figli fino a 73 anni”

Harry: “Sì, ma non riusciva a tenerli in braccio!”.

• Sally: “Il primo appuntamento è sempre il più difficile”

Harry: “Tu ne hai avuto uno solo: che ne sai che le cose non peggiorino?”

Sally: “Che c’è di peggio di vedere lui che dopo cena mi strappa un capello e lo usa come filo interdentale?”.

• “Harry, ti sembrerà impossibile ma non venire a letto con te non mi è mai sembrato un sacrificio” – Sally.