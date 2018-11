Quanto guadagna Barbara D’Urso? e i suoi ospiti? Ecco cifre da capogiro che – secondo il web – si nascondono dietro ai salotti pomeridiani di Canale 5…

La Regina del salotto pomeridiano di Canale 5, Barbara D’Urso, è sempre molto chiacchierata, per la sua carriera professionale, la sua vita privata o persino i suoi guadagni.

“Guadagno pochissimo, esattamente circa dieci volte meno di quanto vi possiate immaginare. Mezzo milione, dici? No, meno, molto meno. Più tutte le tasse che pago regolarmente e di cui vado orgogliosissima, insomma…fate un po’ i conti. Ogni tanto Equitalia mi fa i controlli come a tutti e trovano sempre tutto in ordine, si complimentano per la mia affidabilità“, raccontò tempo fa durante un’intervista a Cruciani nel programma La Zanzara.

Secondo i conti fatti da molti sul web, guadagnerebbe circa 35/40 mila euro al mese. È tanto rispetto allo stipendio meglio di un operaio o di un impiegato medio, ma certamente meno rispetto a tanti suoi colleghi uomini (che non vanno in diretta nemmeno tutti i giorni, al contrario di lei) e tanti calciatori.

Quanto guadagnano gli ospiti Barbara D’Urso?

E invece i suoi ospiti e i suoi opinionisti quanto guadagnano? Anche questo topic genera molta curiosità, soprattutto dopo le controverse dichiarazioni di Lorenzo Crespi.

L’attore, in delicate condizioni di salute ed economiche, ha rivelato: “Se anche venissi qui una volta ogni due mesi potrei pagarmi tre anni di affitto. Io vengo qui, prendo un mio gettone, il nostro gettone è piccolo, non è grande, ma è capace di gestire lo stipendio di un impiegato“, ha detto l’attore.

Subito Barbara D’Urso si è affrettata a parlare di un “piccolo rimborso spese“. Eppure secondo Crespi: “Sì, ma se vieni qui 10 volte ci vivi“.

Insomma, cifre in linea con quanto rivelato da Alessandra Menzani sul quotidiano Libero: “Amanda Lear dice no a un’ospitata di 15mila euro a Domenica Live. Non ne aveva voglia, Amanda, di rispondere alle domande sulla sua sessualità dopo che Simona Izzo e Patrizia De Blanck hanno detto che all’inizio della sua carriera era un uomo“.