Grey’s Anatomy saluta Ellen Pompeo, la nota attrice che veste i panni di Meredith Grey. Le parole sui social sembrano confermarlo.

Un saluto, ma non un vero e proprio addio. Al momento, però, pare proprio che Grey’s Anatomy – nota serie di Shonda Rhimes – abbia perso la sua protagonista, Ellen Pompeo. o se preferite, Meredith Grey. In queste ore, l’attrice ha pubblicato un post su Instagram le cui parole fanno capire come le strade sue e della serie, stiano prendendo direzioni differenti.

Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo dice addio

Ellen Pompeo

Come detto, pare che Grey’s Anatomy abbia perso la sua protagonista. Un addio che sa tanto di arrivederci, in realtà. Ellen Pompeo, infatti, sembra aver dato il suo saluto finale al personaggio che l’ha resa un’icona della serialità tv, Meredith Grey appunto.

“Sono eternamente grata e onorata per l’amore e il supporto che avete mostrato a me, a Meredith Grey e alla serie per 19 stagioni!”, le parole dell’attrice in un post social toccante.

“Nonostante tutto niente sarebbe stato possibile senza di voi, i migliori fans del mondo. Siete stati tutti capitani e avete reso questa corsa divertente e iconica! Vi amo tutti e vi ringrazio. Non è certo la vostra prima volta sulle montagne russe… sapete che lo spettacolo deve continuare e di certo tornerò a farvi visita. Con tanto amore e immensa gratitudine!”.

Parole che non lasciano grosso spazio di interpretazione e che confermerebbero i rumors precedenti secondo cui l’attrice sarà molto meno presente – non si quanto – nella serie che partirà nel 2023. La sua voce dovrebbe rimanere comunque quella narrante anche se il pubblico non la vedrà più come prima.

Il suo addio potrebbe essere solo un arrivederci, magari in attesa di una serie finale a conclusione della grande avventura che è stata appunto Grey’s Anatomy.

Di seguito il post Instagram dell’attrice:

