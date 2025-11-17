Chi è Gregorio Marsiaj, imprenditore e marito della top model Eva Herzigová

Chi è Gregorio Marsiaj, imprenditore torinese e marito della supermodella Eva Herzigová. Biografia, carriera e dettagli sulla loro vita privata.

Gregorio Marsiaj è un nome che, pur non essendo noto al grande pubblico, ha saputo imporsi nel mondo dell’imprenditoria italiana. La sua figura è anche legata alla top model Eva Herzigová, con cui condivide da anni una vita familiare costruita lontano dai riflettori. Ecco chi è davvero.

Chi è Gregorio Marsiaj, marito di Eva Herzigová: biografia e carriera

Gregorio Marsiaj è nato a Torino il 24 giugno 1976, sotto il segno del Cancro. Si è laureato in International Strategies and Economics presso l’Università Bocconi di Milano, una delle più prestigiose università italiane. Successivamente ha proseguito i suoi studi negli Stati Uniti, alla University of California, Berkeley, dove si è specializzato in International Business.

Come riportato dal suo profilo Linkedin, è un imprenditore affermato e ricopre il ruolo di Fashion Division Manager presso la Sabelt S.p.A., azienda di riferimento nel settore dell’automotive e del Motorsport.

Vita privata di Gregorio Marsiaj

Molto riservato, Gregorio Marsiaj è legato dal 2003 alla supermodella Eva Herzigová, con cui si è sposato nel 2019. Insieme hanno avuto tre figli: George, nato nel 2007, Philip nel 2011 ed Edward nel 2013. I tre bambini, come raccontato, hanno partecipato come paggetti al matrimonio dei genitori.

Il loro primo incontro è stato descritto dalla supermodella in un’intervista a Il Messaggero: “L’ho visto da lontano quando il mio aereo da New York è atterrato in Italia. Ha catturato la mia attenzione ed è stato un momento bellissimo. Il mio cuore batteva molto forte e non riuscivo a respirare“. Un vero colpo di fulmine, che ha dato inizio a una lunga storia d’amore.

Chi è Eva Herzigová

Eva Herzigová è una supermodella e attrice ceca, nata il 10 marzo 1973 a Litvínov. La sua carriera ha preso il via nel 1989, dopo aver vinto un concorso di bellezza a Praga.

È diventata celebre negli anni ’90 grazie alla campagna “Miss Wonderbra” e ha lavorato con grandi brand come Dior, Dolce & Gabbana e Prada. Ha posato per riviste come Vogue ed Elle, e ha partecipato anche a progetti televisivi e cinematografici.

Curiosità su Gregorio Marsiaj

– Molto riservato, ha un profilo su Instagram ma è blindato.