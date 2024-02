Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello? Nel reality si apre il caso del ladro con i concorrenti ormai l’uno contro l’altro.

Potrebbero esserci ancora problemi all’interno della Casa del Grande Fratello. Questa volta per via di un ladro. Ebbene sì, tra i concorrenti sembra essere scoppiato il caos per alcune sparizioni sul cibo che continuano ad avvenire ogni giorno. L’ultima proprio in queste ore che ha acceso la discussione tra gli inquilini.

Grande Fratello, c’è un ladro nella Casa

Alfonso Signorini

Nelle ultime ore tra gli inquilini del reality di Mediaset è scoppiato un vero e proprio caso relativo alla presenza di “un ladro“. Nel dettaglio ci sarebbe un concorrente (o forse di più) che ruberebbe lo yogurt altrui.

Infatti, nel reality, ogni inquilino ha ha singole quantità di yogurt da poter consumare ma a quanto pare, nel conteggio finale, ogni settimana a qualcuno manca qualche razione.

L’ultimo caso sembra essere stato scoperto da Rosy Chin che non ha ritrovato i suoi nel frigorifero. In questo senso, come riportato da Leggo, la donna è andata su tutte le furie visto che ne aveva messi da parte ben due e adesso non se ne ritrova nemmeno uno.

La chef, però, non è l’unica ad aver subito un furto. Anche Greta sembra aver perso i suoi. La situazione legata al ladro sembra aver fatto arrabbiare un po’ tutti con Perla Vatiero che è parsa la più “su di giri” e alla ricerca di risposte.

Nel mirino delle inquoline ci sarebbe finito Federico che, però, dopo aver ammesso di aver mangiato la sua parte, non sembra essersi voluto prendere ulteriori responsabilità.

Il gruppo, a questo punto, ha acceso i riflettori su Grecia che, a sua volta, ha rispedito le accuse ai mttenti.

Insomma, nella Casa un vero e proprio caso. Toccherà, con ogni probabilità, al conduttore Alfonso Signorini risolverlo, magari con l’ausilio delle telecamere.

Tra i concorrenti, ma anche sui social, nessuno sembra capire chi possa essere il “Lupin” del reality. Staremo a vedere se nelle prossime ore qualcosa uscirà fuori.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato la confusione che si è generata all’interno della Casa più spiata d’Italia: